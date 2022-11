Crnogorskim karatistima 11 medalja drugog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore drugog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Baru osvojila je 11 medalja – četiri zlatne i sedam bronzanih.

Prvaci Balkana postali su kadeti Nađa Boričić (preko 61) i Anes Arifaj (do 70), ženski kadetski tim u borbama (Sofija Mikulić, Jovana Damjanović, Ljubica Vlahović i Una Raković) i mlađi senior Nemanja Mikulić (do 84).

Bronzane medalje osvojili su kadeti Benjamin Aljošević i Saša Petrić u katama, juniori Balša Vojinović (do 55), Ognjen Bjelajac (do 61) i juniorka Mila Marković u katama i mlađi seniori Filip Bakić u katama i Lazar Jovović u borbama (do 75).

Crna Gora nakon dva takmičarska dana zauzima čelnu poziciju sa devet zlatnih, dvije srebrne i 12 bronzanih odličja.

Zlatne medalje juče su osvojili kadeti Jusuf Saljiu (do 52) i Nenad Đuričić (do 63), junior Lazar Potpara (preko 76) i mlađe seniorke Jovana Stojanović (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Srebrni su bili kadet Branko Lazović, koji je u crnogorskom finalu izgubio od Jusufa Saljiua i junior Lazar Sekulić u katama.

Bronzane medalje u borbama osvojili su kadetkinje Una Raković (do 54) i Ljubica Vlahović (do 61), kadet Filip Šoškić (do 57), juniorka Helena Backović (do 63) i kadetkinja Katarina Vlahović u katama.

Šampionat u Baru, koji je okupio 944 takmičara iz deset država, završava se sjutra ekipnim nastupima.

