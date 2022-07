Crnogorskim džudistima sedam medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti nastup na pojedinačnom seniorskom prvenstvu Balkana u bugarskom Pazardžiku završila je sa sedam medalja – po dvije zlatne i bronzane i tri srebrne.

Zlatne medalje osvojile su Tamara Gardašević (do 63) i Jovana Peković (do 78), dok su srebrni bili Ivana Šunjević (do 63), Nikola Gušić (do 90) i Slobodan Vukić (preko 100).

Bronzana odličja pripale su Elmi Ličini (do 57) i Novu Raičeviću (do 90 kilograma).

Meč za medalju, zbog povrede, predao je Petar Radović (do 60).

Kao petoplasirani završili su i Stevan Nikčević (do 73) i Nikola Gardasević (do 81).

Šampionat u Bugarskoj okupio je borce iz Turske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Kosova, Albanije, Kipra i Crne Gore.

Sjutra je na programu ekipni dio sampionata, koji počinje eliminacionim borbama u deset sati.

