Crnogorskim džudistima još dvije medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti drugog takmičarskog dana juniorskog Evropskog kupa u Skoplju osvojili su dvije bronzane medalje.

Bronzanim medaljama okitili su se Andrija Martinović (do 100) i Stefan Kovinić (preko 100).

Bronzana je juče bila i Jovana Mrvaljević (preko 78 kilograma).

Martinović je u borbi za medalju savladao Slovenca Vida Kavnika, dok je Kovinić u borbi za pobjedničko postolje bio bolji od Gabrijela Kirna iz Estonije.

Na korak od medalje bila je i Milana Stevanović, koja je u meču za bronzu u kategoriji do 48 kilograma poražena od Samer Šou iz Velike Britanije.

