Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi na startu SP

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu an startu Svjetskog prvenstva za igraće do 18 godina u Beogradu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u meču D grupe selekciju Južne Afrike 20:6.

Ekipa koju predvodi trener Vido Lompar, od starta je krenula ozbiljno i već nakon dvije četvrtine imala je sigurnu prednost od 9:3.

Potpunu dominaciju potvrdili su u trećoj dionici, koju su dobili 7:0.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Mlađan Janović sa četiri gola, po tri su postigli Miloš Vukšić i Danilo Stupar, a po dva Balša Vučković, Lazar Vukićević, Neđo Baštrica i Meldin Hadžić.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se Pavle Krivokapić i Vladan Vukićević.

U drugom meču D grupe Španija je savladala Kanadu 21:4.

U subotu rival crnogorskim vaterpolistima biće Kanada (10.30), dok ćemo u posljednjem kolu 15. avgusta sastati sa Španijom, u istom terminu.

Pobjednici grupa plasiraće se u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani igrati osminu finala.

