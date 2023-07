Crnogorski vaterpolisti u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale kadetskog prvenstva Evrope u Podgorici.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u četvrtfinalnom meču selekciju Turske 17:3 (4:1, 2:1, 5:1 i 6:0).

To je četvrta pobjeda u nizu crnogorskih vaterpolista, nakon što su slavili protiv Mađarske, Italije i Španije

Za finale, sjutra u 20 sati i 30 minuta, igraće sa Grčkom, koja je eliminisala Španiju 15:6.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Luka Todorović sa šest, dok su po dva gola upisali Luka Savić, Tomo Vičević i Stefan Kruta.

Po jednom u strijelce upisale Petar Brnović, Stefan Vraneš, Danilo Roganović, Dario Domazetović i Andrej Durutović.

U drugom polufinalu, sjutra u 19 sati, sastaju se Mađarska i Srbija.

Mađarska, koja je u grupi doživjela tri poraza, do završnice za medalju je došla pobjedom nad Hrvatskom 8:7, dok je Srbija savladala Italiju 8:3.

