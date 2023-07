Crnogorski vaterpolisti u finalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale kadetskog prvenstva Evrope u Podgorici.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u polufinalnom meču, nakon boljeg izvođenja peteraca, selekciju Grčke 15:13.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 11:11.

Izabranici selektora Nenada Vukanića do finala došli su zahvaljujući velikom preokretu u trećoj četvrtini, koju su dobili 4:0.

Grčka je dobila prvu četvrtfinu 2:0, dok je u finišu treće četvrtine vodila 6:2.

Uslijedila je serija od šest vezanih pogodaka crnogorskih vaterpolista za vođstvo od 8:6.

Vodili su i 9:7 i 10:8, ali nijesu uspjeli da sačuvaju prednost pa su pobjednika i finalistu odlučivali peterci.

U regularnom roku najefikasniji je bio Stefan Vraneš sa tri gola, Marko Milinić i Andrej Durutović postigli su po dva, a po gol Stefan Kruta, Danilo Savović, Đorđe Koprivica i Danilo Roganović.

U grčkoj selekciji najbolji je bio Ilijas Angelopulos sa četiri, dok je gol manje upisao Dimitrios Hadžis.

Crna Gora će u velikom finalu igrati sjutra sa Mađarskom, koja je u polufinalnom duelu bila bolja od Srbije 11:6.

Crnogorska selekcija prvi međusobni duel sa Mađarskom u grupi dobila je 11:8.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS