Crnogorski vaterpolisti u četvrtfinalu, bolji i od Španije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao najbolja u A grupi izborila je direktan plasman u četvrtfinale kadetskog prvenstva Evrope u Podgorici.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u trećem kolu vršnjake iz Španije 10:6 (4:1, 2:2, 3:2 i 1:1) i sa tri pobjede i maksimalnim učinkom završili takmičenje u grupi.

U prva dva kola slavili su protiv Mađarske 11:8 i Italije 11:9.

Izabranici selektora Nenada Vukanića pitanje pobjednika riješili su početkom treće četvrtine, kada su sa tri vezana pogotka poveli 9:3.

Crnogorski vaterpolisti već u prvoj četvrtini stekli su prednost od tri gola (4:1), koliko je bilo i na polovini meča (6:3).

Dvostruki strijelci za crnogorsku selekciju bili su

Stefan Kruta i Stefan Vranješ, dok su se po jednom upisali Luka Savić, Đorđe Koprivica, Marko Milinić, Danilo Savović, Danilo Roganović i Petar Brnović.

U španskoj selekciji najbolji je bio Mark Komabelja Sives sa četiri gola.

Direktan plasman u četvrtfinale iz A grupe, osim Crne Gore, izborila je i drugoplasirana Italija, koja je ranije danas savladala Mađarsku 6:5.

