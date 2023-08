Crnogorski vaterpolisti slavili protiv Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija CRne Gore pobijedila je večeras Hrvatsku 15:13 (5:1, 3:4, 4:6 i 3:2), u drugom kolu Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina u Manisi (Turska).

To je prvi trijumf crnogorskih kadeta na šampionatu, nakon jučerašnjeg startnog poraza od Mađarske (11:6).

Izabranici trenera Miodraga Mirovića odigrali su briljantno prvu četvrtinu i nakon osam minuta igre imali prednost od 5:1.

Stečenu prednost održavali su do do posljednje četvrtine, kada je Hrvatska izjednačila na 12:12.

Sa dva pogotka Ivan Marković je ponovo donio Crnoj Gori prednost, a sve dileme riješio je Danilo Supar za 15:13, minut i po prije kraja.

Marković je meč završio sa četiri pogotka, Danilo Stupar i Strahinja Gojković postigli su po tri, Tadija Matijašević dva, a Srđan Janović, Radivoj Radanović i Tim Perov po jedan.

Crna Gora će sjutra u 12 sati i 30 minuta igrati protiv Španije.

