Crnogorski vaterpolisti sjutra sa Slovačkom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra protiv Slovačke utakmicu drugog kola A grupe Evropskog prvenstva u Splitu.

Crnogorski vaterpolisti na startu šampionata savladali su juče Gruziju 14:11, dok je Slovačka ubjedljivo poražena od Italije 21:9.

Kapiten Marko Petković kazao je da ne potcjenjuju protivnika, ali da smatra da je crnogorska reprezentacija kvalitetnija.

“Ostaje da to pokažemo u bazenu i da utakmicu iskoristimo da podignemo igru i pripremimo se za odlučujući meč u grupi protiv Italije”, rekao je Petković.

Debitant u crnogorskom timu Jovan Vujović očekuje pobjedu protiv Slovačke, navodeći da se sigurno neće opustiti.

“Ovo je veliko takmičenje, svi se bore za medalju. Došli smo sa ciljem da osvojimo zlatnu medalju, ništa manje od toga ne želimo”, rekao je Vujović.

Duel Crne Gore i Slovačke na programu je sjutra u 14 sati.

