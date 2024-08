Crnogorski vaterpolisti sa Amerikancima za četvrtfinale

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra protiv Sjedinjenih Američkih Država (SAD) utakmicu četvrtog kola A grupe Olimpijskog turnira u Parizu.

Crna Gora je bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja, sa dva boda dobijena za poraze od Grčke i Italije nakon slabijeg izvođenja peteraca.

Upisala je i poraz od Hrvatske.

Američki vaterpolisti, uoči duela sa Crnom Gorom, imaju skor od dva poraza i jednog trijumfa.

Slavili su protiv Rumunije, dok su poraženi od Italije i Grčke.

Početak subotnjeg meča zakazan je za 16 sati i 35 minuta.

