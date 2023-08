Crnogorski vaterpolisti poraženi od Španije

Podgorica, (MINA) – Kadetska (U17) vatzerpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Španije 13:7 (1:0, 5:3, 3:2 i 4:2), u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Manisi.

To je drugi poraz crnogorskih vaterpolista u A grupi, nakon što su na startu šampionata izgubili i od Mađarske (11:6).

Upisali su juče i pobjedu protiv Hrvatske 15:13.

Takmičenje u grupi završili su kao trećeplasirani, pa će u osmini finala igrati protiv poraženog iz meča između Francuske i Turske, koji je na programu večeras u 20 sati.

Duel osmine finala na programu je sjutra u 18 sati i 30 minuta.

Direktan plasman u četvrtfinale iz grupe A izborili su Mađarska i Španija.

U duelu sa Španijom, crnogorski tim imao je mnogo problema u odbrani, čak 16 isključenja, a protivnik je postigao četiri gola iz peterca.

Španija je ssredinom treće četvrtine, nakon serije od 3:0, povela 8:3 i ostatak meča lišila rezultatske neizvjesnisti.

Po dva gola za Crnu Goru postigli su Danilo Stupar i Strahinja Gojković, a po jedan Srđan Janović, Nikola Petrović i Ljubomir Kovačić.

