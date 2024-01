Crnogorski vaterpolisti poraženi od Španije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Dubrovniku od Španije 14:12, u utakmici drugog kola A grupe Evropskog prvenstva u Hrvatskoj.

To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon startnog trijumfa protiv Francuske, nakon boljeg izvođenja peteraca, 20:19.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića nijesu razočarali, odigrali su hrabro i imali dobrih perioda, a početkom posljednje četvrtine i izjednačili na 10:10.

Španija, koja je potvrdila da je ozbiljan kandidat za zlatnu medalju, sa dva vezana gola došla je do prednosti prednosti (12:10), povisila je na tri razlike i riješila pitanje pobjednika.

Najzaslužniji za trijumf bio je Alvaros Granados Ortega sa pet, dok je Felipe Perone meč završio sa tri gola.

U crnogorskoj sečlekciji po tri puta upisali su se

Marko Mršić, Aleksa Ukropina i Stefan Vidović, a po jednom Đuro Radović, Vasilije Radović i Jovan Vujović.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 15 minuta, sastaće se Hrvatska i Francuska.

Crna Gora će u posljednjem kolu, u ponedjeljak, igrati sa Hrvatskom.

