Crnogorski vaterpolisti poraženi od Italije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Splitu od Italije 13:8 (1:0, 3:3, 6:2 i 3:3), u utakmici posljednejg, trećeg, kola A grupe Evropskog prvenstva u Splitu.

Crna Gora je tim porazom, prvim na šampionatu, takmičenje u grupi završila kao drugoplasirana i igraće osminu finala.

Duel za prvo mjesto i direktan plasman u četvrtfinale odlučen je u trećoj četvrtini, u kojoj je Italija serijom od pet vezanih pogodaka povela 10:5.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića nijednom nijesu bili u vođstvu, a četiri puta uspjeli su da izjednače rezultat, posljednji put polovinom treće četvrtine (5:5).

Italiju su do pobjede vodili Đakomo Kanelja i Vinćenco Dolće sa po tri gola, Frančesko Difulvio, Vinćenco Rencuto i Luka Damonte postigli su po dva, a jedan Luka Marciali.

Dvostruki strijelci za Crnu Goru bili su Bogdan Đurđić i Vasilije Radović, dok su po gol postigli Marko Mršić, Miroslav Perković, Aleksa Ukropina i Dušan Matković.

Crna Gora će u osmini finala, u nedjelju u 15 sati, igrati sa Rumunijom.

