Crnogorski vaterpolisti poraženi od Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Budvi, u prijateljkom meču, od Hrvatskom 10:8 (0:3, 4:2, 2:2 i 4:1).

Hrvatska je prvi put došla u vođstvo minut i 14 sekundi prije kraja, golom Jerka Penave, a sve dileme oko pobjednika riješio je Dario Rakovac iz peterca.

Crnogorska selekcija vodila je tokom cijelog meča, dva puta razlika je iznosila 3:0 i 7:4, početkom treće četvrtine.

Izabranici selektora Vladimira Gojkojkovića uoči posljednjeg dijela imali su minimalnu prednost (7:6), a vodili su i 8:7.

Uslijedila je serija od tri vezana pogotka gostiju za preokret i pobjedu.

Hrvatsku su pobjede vodili Loren Fatović, Marko Žuvela i Jerko Marinić Kragić sa po dva, dok su po gol postigli Filip Kržić, Matias Biljaka, Jerko Penava i Dario Rakovac.

Dvostruki strijelci za Crnu Goru bili su Đorđe Stanojević i Martin Gardašević, dok su se po jednom upisali Marko Mršić, Aljoša Mačić, Jovan Vujović i Uroš Vučurović.

Utakmica je odigrana u okviru trodnevnih zajedničkih pripremama u Budvi.

Selektor Vladimir Gojković selekciji Hrvatske suprostavio je igrače iz domaćih klubova.

