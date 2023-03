Crnogorski vaterpolisti pobijedili Australiju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedili su danas u Podgorici selekciju Australije 12:11, u utakmici četvrtog kola B grupe Svjetskog kupa.

Crnogorski vaterpolisti upisali su drugi trijumf i ostali u trci za plasman na finalni turnir.

Savladali su i Gruziju 13:12, dok su poraženi od Španije 10:6 i Srbije 11:9.

Do pobjede došli su golom Vasilija Radovića 16 sekundi prije kraja meča.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Miroslav Perković sa tri, Dušan Matković postigao je dva, dok su se po jednom u strijelce upisali Danilo Radović, Konstantin Averka, Vlado Popadić, Stefan Vidović, Aleksa Ukropina, Savo Ćetković i Vasilije Radović.

U australijskoj selekciji najbolji je bio Nejtan Pauer sa tri gola.

Crna Gora će u narednom kolu, u utorak, igrati sa Grčkom.

