Crnogorski vaterpolisti nakon peteraca izgubili od Italije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Italije, nakon slabijeg izvođenja petaraca, rezultatom 11:9, u utakmici trećeg kola olimpijskog turnira u Parizu.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 8:8 (2:2, 2:2, 3:3 i 1:1).

Crna Gora je i nakon trećeg kola bez pobjede, sa svega dva osvojena boda.

Poslije peteraca izgubila je i od Grčke, a ima i poraz od Hrvatske.

Italija je zabilježila treću pobjedu, nakon što je bila ubjedljiva protiv Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske.

Slabija realizacija igrača više u posljednjoj četvrtini i nekoliko nerealizovanih napada za vođstvo, koštali su crnogorski reprezentaciju povoljnijeg rezultata.

U penal seriji junak trijumfa Italije bio je golman Đanmarko Nikozija, koji je odbranio tri peterca.

U regularnom toku dvostruki strijelci za Italiju bili su Frančesko di Fulvio i Gonzalo Ećenike, dok su se po jednom upisali Tomazo Đanaca, Andrea Fondeli, Nikolas Prešuti i Mateo Joki Grata.

Najefikasniji u reprezentaciji Crne Gore bio je Vlado Popadić sa tri, Dušan Matković postigao je dva, a po gol Vasilije Radović, Đuro Radović i Jovan Vujović.

U penal seriji precizni za Italiju bili su Frančesko di Fulvio, Andrea Fondeli i Franćesko Kondemi.

Jedini pogodak za Crnu Goru postigao je Stefan Vidović, dok je Nikozija odbranio peterce Marku Mršiću, Bogdanu Đurđiću i Vladu Popadiću.

Crna Gora će u narednom kolu, u subotu, igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama.

