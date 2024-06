Crnogorski vaterpolisti nakon petaraca bolji od Francuske u Monpeljeu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Monpeljeu, u prijateljskom meču, selekciju Francuske 19:17, nakon boljeg izvođenja peteraca.

Prvi od dva komtrolna meča u sklopu priprema za Olimpijske igre u Parizu u regularnom toku završen je neriješeno 14:14.

Bila je to odlična provjera za tim Vladimira Gojkovića, koji je mogao sa riješi meč u regularnom dijelu.

Crnogorski vaterpolisti su, nakon početnog vođstva Francuza, serijom 4:0 u drugoj četvrtini stekli tri gola prednosti (8:5).

Rival je uzvratio istom mjerom, okrenuvši na 9:8 dva minuta prije kraja trećeg perioda.

Crnogorski tim je, nakon izjednačenja 9:9, do kraja uvijek imao gol prednosti (10:9, 11:10, 12:11, 13:12, 14:13), ali je Francuska izborila peterce – 14:14.

Golman Dejan Lazović je zaustavio jedan šut, dok su Stefan Vidović, Vlado Popadić, Marko Mršić, Miroslav Perković i Danilo Radović bili precizni.

U regularnom dijelu meča četiri gola postigao je Marko Mršić, tri Dušan Matković, po dva Stefan Vidović, Vasilije Radović i Danilo Radović, a jedan Vlado Popadić.

U francuskom timu najefikasniji je bio Mišel Izdinski sa tri gola, dva su po postigli Alekdandr Bue i Enco Nardon.

Crna Gora i Francuska u ponedjeljak odigraće novi duel.

