Crnogorski vaterpolisti na SP u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Beograd će od sjutra do 19. avgusta biti domaćin Svjetskog prvenstva u vaterpolu za igrače do 18 godina, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Trener Vido Lompar objavio je spisak od 13 igrača za to takmičenje.

Crnogorski vaterpolo predstavljaće Andrija Bjelica, Balša Vučković, Danilo Dragović, Danilo Stupar, Pavle Krivokapić, Miloš Vukšić, Vladan Vukićević, Mlađan Janović, Lazar Vukićević, Neđo Baštrica, Milan Nikaljević, Meldin Hadžić i Dušan Vuković.

U stručnom štabu, pored Lompara, su i pomoćni treneri Nikola Mijanović i Petar Radanović, fizioterapeut Dušan Kečina i video analiza Vasko Vučković.

Lompar je kazao da su crnogorski vaterpolisti imali nekoliko dobrih provjera tokom ljeta.

On je podsjetio da su vaterpolisti koji će nastupiti u Beogradu ljetos osvojili srebrnu medalju na Mediteranskim igrama.

“Nekoliko dana priprema odradili smo u Srbiji, a onda i sparing mečeve sa Holandijom i Srbijom u Podgorici. Radili smo naporno, momci su bili na nivou, i sada kreće ono glavno. Siguran sam da će svaki igrač dati maksimum i na pravi način predstaviti državu. Možemo da pariramo svim ekipama, ali idemo meč po meč. Najvažnije je da momci daju sve od sebe, pa ćemo vidjeti za koji rezultat je to dovoljno”, poručio je pred polazak Lompar.

Crna Gora će na startu takmičenja, sjutra u 17 sati, igrati sa Južnom Afrikom, dva dana kasnije rival će joj biti Kanada (10.30), dok će u trećem kolu (15. avgusta) igrati sa Španijom (10.30).

Pobjednici grupa plasiraće se u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani igrati osminu finala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS