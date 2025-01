Crnogorski vaterpolisti eliminisali Francusku, naredni rival SAD

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u Bukureštu, u osmini finala, selekciju Francuske 18:13.

Pobjednika meča odlučila je posljednja četvrtina, u kojoj su izabranici selektora Dejana Savića serijom od 5:0 došli do nedostižnih 18:12, tri minuta prije kraja.

Crnogorska selekcija je, osim u prvoj četvrtfini, u kojoj je rival dva puta imao po dva gola prednosti (2:0 i 4:2), kontrolisala utakmicu.

Crna Gora je meč u svoju korist okrenula krajem prve i do sredine druge četvrtine, kada je serijom 5:0 povela 7:4.

Vodila je i 12:8 i 13:9, da bi se Francuska vratila na 13:12 uoči posljednjih osam minuta.

Crnu Goru su do pobjede i četvrtfinala vodili Savo Ćetković i Filip Gardašević sa po pet golova, Đuro Radović je postigao tri, Marko Mršić upisao se dva puta, a po jednom Vlado POpadić, Vasilije i Danilo Radović.

U francuskoj selekciji najbolji je bio Aleksander Bue sa tri gola.

Crna Gora će u četvrtfinalu, sjutra u 16 sati i 30 minuta, igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

