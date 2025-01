Crnogorski vaterpolisti četvrtoplasirani u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao četvrtoplasirana završila je nastup na kvalifikacionom turniru za Svjetski kup.

Crnogorski vaterpolisti su u Otopeniju, u meču za treće mjesto, poraženi od Grčke 17:10.

Od isog rivala izgubili su i u grupi 18:10, a turnir su završili sa po tri pobjede i poraza.

Slavili su protiv Srbije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, dok su, osim od Grčke, izgubili i od Španije.

Grčka je pitanje pobjednika riješila u drugoj četvrtini, nakon koje je stekla prednost od sedam golova (10:3).

Mnogo toga nije funkcionisalo u crnogorskoj elekciji, slabija igra u napadu i mnogo nerealizovanih napada sa igračem više omogućilo je Gčkoj da se odvoji i već na polovini meča riješi pitanje pobjednika.

U prvom dijelu naš izabranici selektora Dejana savića vodili su 2:1, a onda u narednih deset i po minuta nijesu dali gol.

U tom periodu, Grčka je postigla sedam i dva minuta i 15 sekundi prije kraja druge četvrtine povela 8:2.

U posljednjem duelu na turniru u Rumuniji, Dušan Matković je postigao četiri gola, Nikola Moskov tri, Miroslav Perković dva, Đuro Radović jedan.

Finalni turnir Svjetskog kupa biće odigran od 11. do 13. aprila u Kotoru i Budvi.

Pored Crne Gore, učestvovaće Mađarska, Španija, Grčka, Japan, Hrvatska, Njemačka i Holandija.

Tri selekcije, od onih koje već nisu izborile plasman, izvadiće vizu za Svjetsko prvenstvo, koje se u julu i avgustu igra u Singapuru.

