Crnogorski vaterpolisti bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva u Splitu.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u četvrtfinalnom meču od Mađarske 11:8 (3:1, 2:3, 2:1 i 4:3).

Mađarska je opravdala očekivanja, od početka meča bila je u vođstvu, a pitanje pobjednika riješila je početkom posljednje četvrtine kada je sa dva vezana pogotka stekla prednost od četiri gola (8:4).

Mađarsku selekciju do pobjede i polufinala vodio je Silard Janšik sa pet golova i bez promašaja, Kristijan Manherc postigao je dva, a po jedan Jozef Toni Nemet, Danijel Angijal, Akoš Konarik i Đerđo Zalanki

Dvostruki strijelci za Crnu Goru bili su Miroslav Perković, Konstantin Averka i Bogdan Đurđić, dok su po jednom mađarskog golmana savladali Vasilije Radović i Vladan Spaić.

Mađarska će u polufinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela između Španije i Grčke (19 sati).

Drugi polufinalni par biće poznat nakon duela Italije i Francuske (16.30), odnosno Hrvatske i Gruzije (21).

