Crnogorski vaterpolisti bez finalnog turnira

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira na finalni turnir Svjetskog kupa u Los Anđelesu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u Podgorici, u posljednjem kolu B grupe, selekciju Grčke 8:7, ali je zbog slabije gol razlike završila takmičenje u grupi.

Za plasman među osam najboljih izabranicima Vladimira Gojkovića bila je neophodna pobjeda od dva gola razlike.

Crna Gora je turnir sa istim brojem bodova kao Grčka i Srbija, ali najslabiju gol razliku.

U crnogorskoj reprezentaciji, na čijem se golu istakao Petar Tešanović, Vasilije Radović je postigao dva, a po gol Marko Mršić, Konstantgin Averka, Vlado Popadić, Vladan Spaić i Dušan Matković

U grčkoj selekciji bolji od ostalih bili su Joanis Funtulis sa tri i Konstantinos Genidunias sa dva gola.

Plasman na finale sezone sa podgoričkog turnira izborili su Španija, Grčka i Srbija.

