Crnogorski strijelci zaustavljeni u kvalifikacijama

Podgorica, (MINA) – Streljačka reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama završila je ekipni nastup na Evropskom prvenstvu u Osijeku, u disciplini trap.

Crnogorski tim osvojio je 12. mjesto sa 206 bodova.

U kvalifikacijama nastupilo je 18 reprezentacija, od kojih su četiri najuspješnije (Češka, Velika Britanija, Italija i Finska) izborile nastavak borbe za medalje.

Za Crnu Goru u Osijeku nastupali su Nikola Perišić (69), Ivo Stanišić (69) i Jovica Marković (68).

