Crnogorski stonoteniseri u Laškom

Podgorica, (MINA) – Stonoteniska reprezentacija Crne Gore od utorka do nedjelje učestvovaće na međunarodnom turniru za osobe sa invaliditetom koeficijenta 40 u slovenačkom Laškom, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Navodi se da će Crnu Goru predstavljati Filip Radović i Luka Bakić u kategoriji S10 i Slobodanka Gurešić u kategoriji S4 (osobe u kolicima).

Reprezentaciju će predvoditi treneri Vladimir Marić i Čedomir Damjanović.

Turnir u Laškom jedan je od najjačih u svijetu i okupiće više od 400 stonotenisera iz 51 države svijeta.

Radović i Bakić za Laško putuju nakon što su na pobjedničkom postolju završili nastup na Montenegro openu, koji je prošle sedmice odigran u Podgorici.

Radović je osvojio zlatnu medalju, efektnom pobjedom protiv Kineza Lian Haoa.

Bakić je nastup završio kao bronzani, nakon tri pobjede u grupi i porazom u polufinalu.

U kategoriji S10 prijavljen je 21 stonoteniser, među kojima su i 14 od 15 prvoplasiranih u toj kategoriji.

U kategoriji S4 prijavljeno je 15 stonoteniserki.

Prošle sezone oba crnogorska stonotenisera osvojili su u Laškom medalje – Radović je bio srebrni, a Bakić bronzani.

“Nastup crnogorske reprezentacije u Laškom finansira se po programu POK za 2023. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

