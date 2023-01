Crnogorski rukometaši startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu glavne runde Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj.

Crnogorski rukometaši poraženi su danas u Krakovu, na startu takmičenja u prvoj grupi, od Francuske 35:24 (16:13)

Utakmicu je obilježio francuski golman Vensan Žerar, koji je meč završio sa 15 odbrana.

Iskusni golman bio je neprelazan, zaustavio je desetak zicera i odbranio tri od četiri sedmerca.

Crnogorski rukometaši već na startu razbranili su Žerara, a povoljnijeg rezultata koštalo ih je dosta individualnih grešaka i nerealizovanih zicera, kao i svega jedan pogođeni od pet dosuđenih sedmeraca.

Bez povrijeđenog Nemanje Grbovića i sa večeras slabije raspoloženim u napadu Brankom i Milošem Vujovićem crnogorski rukometaši nijesu mogli više.

Desni bek meč je završio sa tri, dok lijevo krilo crnogorske reprezentacije nije uspjelo ni da se upiše u strijelce.

Francuska je već na startu drugog poluvremena, sa tri vezana gola, povela 21:15, a u samom finišu vodila je i 12 golova razlike (35:23).

U francuskoj selekciji najbolji je bio Melvin Ričardson sa deset golova.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Miloš Božović sa šest, dok su po tri gola postigli Božo Anđelić, Mirko Radović i Branko Vujović.

Pobjedu u toj grupi ostvarili su rukometaši Slovenije protiv Irana 38:21.

Za 20 sati i 30 minuta zakazan je duel Španije i Poljske.

Crna Gora će u drugom kolu, u 20 sati i 30 minuta, igrati sa Poljskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS