Crnogorski rukometaši sjutra sa Grčkom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Solunu, u prijateljskom meču, sa selekcijom Grčke.

Isti rivali sastaće se i dan kasnije.

Novi selektor Didije Dinar za te duele, sjutra u 11 i u subotu u 18 sati i 30 minuta, računa na kombinovani sastav, bez nosilaca igre.

Ti mečevi biće odlična uvertira za nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i dvomeč sa Mađarskom.

Pivot Miodrag Ćorsović kazao je da je Grčka protivnik po mjeri crnogorskim rukometašima.

“Biće to nova prilika – posebno za nas mlađe igrače da se nametnemo stručnom štabu za naredne utakmice. Kada je reprezentacija u pitanju, nema prijateljskih mečeva, u svaki ulazite da dobijete, nije bitno ko je protivnik”, rekao je Ćorsović.

Komentarišući rivala, on je istakao da je Grčka veoma dobra reprezentacija.

“Imaju kvalitetno domaće prvenstvo u kojem prednjače dva kluba – AEK i Olimpijakos, a dosta njihovih igrača i čine selekciju Grčke. S druge strane mi smo u kombinovanom sastavu, nedostaju nam neki od najvažnijih igrača, ali idemo da se nadigravamo i neka bolji pobijedi”, rekao je Ćorsović.

Crna Gora je na startu kvalifikacija upisala dvije pobjede protiv Finske i Slovačke i napravila ogroman korak ka još jednom velikom takmičenju.

U martu je očekuje dvomeč sa Mađarskom.

“Tokom prva dva meča odradili smo veliki posao, a u martu nas očekuje reprezentacija o kojoj ne treba trošiti riječi, tako da će Grčka biti sjajna uvertira za Mađarsku”, rekao je Ćorsović.

Dinar za dvomeč sa Grčkom računa na sljedeće igrače – golmane Nikolu Matovića i Harisa Suljevića, krila Aleksandra Bakića, Darka Đurkovića, Mirka Radovića, Vojislava Vukića, pivote Ćorsovića, Luku Vujovića, Mihaila Šćekića, Darka Pejovića i bekove Milorada Bakića, Arsenija Dragaševića, Vasilija Kaluđerovića, Stefana Čavora, Rista Vujačića i Luku Vukićevića, dok su rezerve Luka Radović i Stevan Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS