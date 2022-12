Crnogorski rukometaši sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore odigraće 27. i 28. decembra u Skoplju prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da su crnogorskoj selekciji ti dueli u sklopu prvog dijela priprema za Svjetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj, koje će početi 24. decembra, u nekompletnom sastavu.

Dio igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu na planetarnoj smotri zbog klupskih obaveza neće biti sa saigračicama u prvom dijelu priprema.

Selektor Zoran Roganović za dvomeč sa Sjevernom Makedonijom računa na 18 igrača.

Na spisku su:

golmani – Nikola Matović, Jagoš Braunović i Vasilije Vujović;

krila – Filip Vujović, Aleksandar Bakić, Mirko Radović i Luka radović;

pivoti – Vuk Lazović, Miodrag Ćorsović i Luka Vujović;

Bekovi – Risto Vujačić, Luka Vukićević, Božidar Simić, Stevan Vujović, Miloš Božović, Arsenije Dragašević, Aleksandar Glendža i Luka Barjaktarović.

Nacionalni tim u kompletnom sastavu trebalo bi da se okupi 1. januara, kada bi saigračima po završetku klupskih obaveza, trebalo da se priključe Nebojša Simić, Branko Vujović, Miloš Vujović, Radojica Čepić, Vasko Ševaljević, Marko Lasica, Nemanja Grbović, Božo Anđelić i Vasilije Kaluđerović.

Izabranici selektora Zorana Roganovića imaće i dvije provjere u Dohi protiv Katara, 3. i 5. januara, odakle putuju za Krakov, gdje 12. januara duelom protiv Španije počinju učešće na Svjetskom prvenstvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS