Crnogorski rukometaši sa Mađarskom, Slovačkom i Finskom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026. godine igraće sa Mađarskom, Slovačkom i Finskom, odlučeno je danas žrijebom u Kopenhagenu.

Kvalifikacije će početi u novembru, a termini su još mart i maj naredne godine.

Na osnovu pozicije na EHF rang listi reprezentacija, Crna Gora je bila u drugom šeširu.

Selektor Vlado Šola kazao je da je Crna Gora dobila dobru grupu i protivnike po mjeri.

“Mađarska je bez sumnje glavni rival i selekcija koju odlično poznajemo, jer smo igrali na posljednjem Evropskom prvenstvu u januaru. Siguran sam da se protiv njih može igrati u gostima, a naročito na našem terenu”, rekao je Šola.

Govoreći o Slovačkoj, on je kazao da tu selekciju ne poznaje najbolje.

“Na osnovu njihovih izdanja posljednjih godina, mogu da kažem da se radi o rivalu koji zna da bude nezgodan ukoliko se potcijeni. Iz posljednjeg šešira smo dobili Finsku i to je protivnik protiv kojeg ne bi trebalo da imamo problema”, rekao je Šola.

On je naglasio da crnogorski rukometaši moraju biti maksimalno fokusirani i da ozbiljno shvate sve rivale u grupi.

“Najvažnije je da mi budemo kompletni i spremni za sve mečeve. Ako bude tako, onda ostvarenje cilja i plasman na Evropsko prvenstvo, neće doći u pitanje. A za nas je najvažnije da smo svake godine učesnici velikih takmičenja”, rekao je Šola.

Evropsko prvenstvo 2026. godine biće održano u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, a pored tri domaćina, plasman na kontinentalnu smotru osigurala je i Francuska kao zvanični šampion.

Za preostalih 20 mjesta na EHF Euro 2026, u kvalifikacijama će se boriti 32 reprezentacije, koje će biti podijeljene u osam grupa.

Plasman na EHF Euro izboriće po dvije prvoplasirane selekcije iz svih grupa, kao i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

