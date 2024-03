Crnogorski rukometaši ponovo bolji od Gruzije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Gruzije 29:19.

Crnogorska selekcija dobila je i jučerašnji prvi duel 34:20.

Izabranici selektora Vlada Šole i u drugom međusobnom duelu nadigrali su rivala i potvrdili da je razlika u kvalitetu velika.

Novi duel bio je prilika da Šola na djelu vidi igrače koji bi trebalo da prošire bazu.

Poštedu je dobio golman Nebojša Simić, za razliku od sinoćnjeg meča, a u protokolu je bio Branko Vujović.

U strijelce se upisalo 11 igrača, a Vasilije Kaluđerović je bio najefikasniji sa devet golova, Risto Vujačić je postigao četiri, dok su Miloš i Branko Vujović dodali po tri.

Golman Nikola Matović upisao je šest odbrana u prvom poluvremenu, a Haris Suljević pet u nastavku.

Crnogorskoj selekciji dueli sa Gruzijom bili su u sklopu su priprema za majski baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo.

