Crnogorski rukometaši na pretposljednjem mjestu

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore zauzela je pretposljednje, 23. mjesto na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Podgorici.

U duelu koji nije imao rezultatski značaj, jer su oba tima izgubila staus člana elitnog ranga evropskog rukometa, generacija koju predvodi trener Filip Popović savladala je Ukrajinu (29:23).

Crna Gora je na smotri 24 najbolje selekcije kontinenta upisala pobjedu, dva remija i pet poraza, pa će za dvije godine kroz B diviziju, pokušati da se vrati u elitu.

U duelu protiv Ukrajine, crnogorski rukometaši vodili su tokom čitavog meča, a najveća prednost iznosila je devet golova.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Gutić sa deset, dok je Aleksa Knežević meč završio sa šest golova.

