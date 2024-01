Crnogorski odbojkaši na kvalifikacionom turniru u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, otputovala je za Rumuniju gdje će se od 11. do 13. januara takmičiti na Zonskim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Na turniru će, pored crnogorske i selekcije domaćina, učestvovati i odbojkaši Turske i Bugarske.

Direktan plasman na završni turnir izboriće samo pobjednik turnira.

Na startu, u četvrtak, izabranici Dejana Radića sastaće se sa Bugarskom (15.00), dan kasnije igraće sa Rumunijom (18.00), dok će turnir zaključiti subotnjim duelom sa Turskom (15.00).

Crnogorsku odbojku u Rumuniji predstavljeće:

TEHNIČARI – Avram Božović (Budućnost volley) i Luka Milošević (Budućnost volley);

KOREKTORI – Luka Lojić (Budućnost volley) i Kosta Poleksić (Budućnost volley);

PRIMAČI SERVISA – Lazar Cimbaljević (Jedinstvo), Nikola Vukčević (Top volley), Vuk Stanojević (Budućnost volley) i Filip Milosavljević (Budva);

SREDNJI BLOKERI – Nikola Đurović (Jedinstvo), Srđan Petrović (Jedinstvo), Stefan Petričević (Budućnost volley) i Jovan Drešić (Galeb Liko Soho Group)

LIBERA – Damir Ćatović (Jedinstvo) i Aleksa Radić (Budućnost volley)

Selektor Dejan Radić očekuje da će njegov tim pružiti svoj maksimum i pokušati da ostvari bar jednu pobjede, koja bi im značila odlazak na drugi kvalifikacioni turnir.

“To nam je i cilj. Vidjećemo da li možemo da postignemo taj nivo. Ekipa je radila odlično, imali smo malih problema sa virusima. Igrači su propustili po koji trening, ali na kraju sam sasvim zadovoljan sa tim šta smo uradili i spremni idemo za Rumuniju”, kazao je Radić.

Druga runda kvalifikacija na programu je od 4. do 7. aprila, a žrijeb će se obaviti u februaru.

U20 Evropsko prvenstvo za odbojkaše biće odigrano u Srbiji i Grčkoj, od 26. avgusta do 7. septembra.

