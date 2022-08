Crnogorski odbojkaši izborili Evropsko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore treći put uzastopno izborila je plasman na Evropsko prvenstvo.

Crnogorski odbojkaši savladali su večeras u gostima Luksemburg 3:1 (27:25, 25:22, 25:27 i 25:13) i petim trijumfom izborili nastup na šampionatu.

Do odlučujućeg trijumfa došli su nakon 98 minuta igre.

Izabranici selektora Ivana Joksimovića dobili su i prvi međusobni duel u Kolašinu 3:0 (25:15, 25:14 i 25:17), a takmičenje u grupi završili su sa pet pobjeda i porazom.

Pred svojim navijačima dobili su i Portugal 3:2 (21:25, 25:22, 25:20, 25:27 i 15:13), a slavili su dva puta i protiv Islanda – u Kolašinu 3:0 (25:15, 25:10 i 25:16) i u Kopavoguru 3:0 (25:21, 25:18 i 25:16).

Iz D grupe plasman na šampionat Evrope, kao prvoplasirani, izborio je Portugal.

