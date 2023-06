Crnogorski novinari na Prvenstvu jugoistočne Evrope

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija sportskih novinara Crne Gore otputovala je danas za bugarski Pazardžik na Prvenstvo jugoistočne Evrope u malom fudbalu, saopšteno je iz Udružnja sportskih novinara.

Šampionat će, nakon trogodišnje pauze izazvane epidemijom koronavirusa, deveti put okupiti najbolje sportske novinare regiona.

Titulu brani Moldavija, a crnogorska selekcija na prethodna tri šampionata – u Ohridu, Staroj Pazovi i mađarskom Šiofoku bila je treća.

Najznačajniji uspjeh ostvarila je 2016. godine, u Kukljici na ostrvu Ugljan kod Zadra, kada je osvojila prvu i za sada jedinu titulu šampiona.

Selektor novinarske reprezentacije Crne Gore Vlado Perović kazao je da zbog obaveza na poslu i povreda nije mogao da računa na nekoliko standardnih reprezentativaca.

“Nijesmo kompletni jer za ovu akciju ne možemo da računamo na nekoliko standardnih reprezentativaca, ali i sa ovom ekipom mislim da možemo da se nosimo sa svim rivalima na šampionatu. Vjerujem da ćemo se i u Bugarskoj, kao i na prethodnim šampionatima, na kojima smo osvajali sva mjesta od prvog do petog, predstaviti u lijepom svjetlu”, rekao je Perović.

Pored nje crnogorsku reprezentaciju činiće i Aleksandar Šuković (Gradska TV), Todor Brajković (Dan), Ivan Ivanović (KNB Produkcija), Radovan Otašević (KNB Produkcija), Ilija Krivokapić (portal usncg.me), Luka Ratković (Gradska TV) i Božo Osmajlić (CG sport).

U delegaciji su još Boro Odalović (RTV Nikšić) i Veselin Drljević (Televizija Crne Gore).

U okviru prvenstva u Pazardžiku biće održan i Kongres Asocijacije sportskih novinara jugoistočne Evrope, kao i deveta Međunarodna konferencija posvećena borbi protiv ilegalnog klađenja, lažiranja sportskih susreta, dopinga i nasilja u sportu.

