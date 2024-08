Crnogorski mladi šahisti na EP u Pragu

Podgorica, (MINA) – Prag će od 22. do 31. avgusta biti domaćin Evropskog prvenstva za mlade, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Crnogorski šah u Pragu predstavljaće 15 šahosta, osam u muškoj i sedam u ženskoj konkurenciji.

U konkurenciji šahistkinja nastupiće po grupama Simeona Vukotić, Jelisaveta Dorfman, Sofija Milović, Jana Tadić, Katarina Đukić, Nikolina Dževerdanović i Milena Mosurović.

Đukić i Dževerdanović takmičiće se u grupi do 16 godina.

U konkurenciji dječaka nastupiće Zejn Agić, David Pavlović, Toman Perić, Đorđe Žižić, Mihailo Pušara, Ilija Milović, Damjan Dževerdanović i Miloš Kršikapa.

Pušara i Milović nastupaće u grupi do 16 godina, dok će Dževerdanović i Kršikapa biti predstavnici Crne Gore u najstarijoj grupi, do 18 godina.

Kao podrška mladim nadama u Pragu boraviće velemajstor Dragan Kosić i FIDE majstor Miloš Pečurica.

Šampionat će okupiti 1.200 mladih šahistkinja i šahista iz svih evropskih država.

