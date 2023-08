Crnogorski košarkaši zaustavljeni u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina u Skoplju.

Crnogorski košarkaši poraženi su danas u osmini finala od Francuske 91:50.

Pitanje pobjednika riješeno je u drugoj četvrtini, nakon koje je Francuska imala prednost od 30 poena.

Francusku je do pobjede i četvrtfinala vodio Adam Atamna sa 21 poenom.

U crnogorskoj reprezentaciji dvocifren je bio samo Vladimir Komnenović sa 11 poena.

Rival Francuske u četvrtfinalu biće bolji iz duela Grčke i Njemačke.

