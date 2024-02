Crnogorski košarkaši u nedjelju sa Švedskom, ulaz u dvoranu slobodan

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaši u nedjelju igraće protiv Švedske u drugom kolu kvalifikacijama za Eurobasket.

Crna Gora je na startu poražena u gostima od Njemačke, dok je Švedska pred svojim navijačima savladala Bugarsku.

Iz Košarkaškog saveza saopšteno je da će ulaz u dvoranu Morača biti slobodan, kao i da će kapije biti otvorene dva sata prije početka utakmice.

“Uz podršku navijača padaju i velikani. Da bi se izbjegle gužve i sve proteklo u najboljem redu molimo navijače da dođu ranije”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Najavljeno je da će na ulazu biti podijeljeni crnogorski suveniri, kako bi “Morača” bila spremna za sjajnu koreografiju.

