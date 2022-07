Crnogorski košarkaši osvojili bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Podgorici, u meču za treće mjesto, selekciju Izraela 86:77.

To je crnogorskim košarkašima najbolji rezultat u konkurenciji igrača do 20 godina, a ukupno druga medalja na šampionatima Evrope, nakon što su kadeti bili srebrni 2017. godine.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodio je Fedor Žugić sa 22, po 11 dodali su Đorđe Jovanović i Ilija Varajić, a poen manje Filip Anđušić i Andrija Grbović.

U izraelskoj selekciji najbolji je bio Džilad Levi sa 25 koševa.

Za titulu prvaka Evrope, u 20 sati i 30 minuta, igraće Španija i Litvanija.

