Crnogorski kik bokseri na EP u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Kik boks reprezentacija Crne Gore otputovala je u Istanbul, gdje će od ponedjeljka učestvovati na Evropskom prvenstvu za kadete i juniore, saopšteno je iz Kik boks saveza.

Navodi se da će Crnu Goru predstavljati šest takmičara.

Nastupiće mlađi juniori Matija Radović (lou kik, do 67), Mirko Božović (lou kik, do 71) i Viktor Dukić (lou kik, preko 81), dok će se u konkurenciji starijih juniora za medalje boriti Nikola Jovetić (K1, do 67), Nikola Marinković (lou kik, do 75) i Pavle Vušurović (lou kik, do 81).

Sa reprezentacijom otputovali su selektor Goran Radonjić i trener Janko Kuzman.

Crnogorsku delegaciju predvodiće predsjednik saveza Ivan Strugar i generalni sekretar Marko Perović.

