Crnogorski karatisti u Gvadalahari za 12. seniorsku evropsku medalju

Podgrica, (MINA) – Gvadalahara će od 22. do 26 marta biti domaćin 58. seniorskog prvenstva Evrope u karateu, na kojem će se crnogorski karatisti boriti za 12. evropsku medalju.

Crnogorski karate u Gvadalahari predstavljaće 22 takmičara – 14 u borbama i osam u katama.

U borbama pojedinačno kod muškaraca nastupiće Matija Bojić (do 60), Andrija Danilović (do 67), Nemanja Mikulić (do 75), Nikola Malović (do 84) i Nemanja Jovović (preko 84), dok će se samo ekipno takmičiti Nenad Dulović, Lazar Jovović, Balša Miličković i Dušan Bijelić.

U ženskoj konkurenciji, u borbama, pojedinačno za medalju boriće se Anja Jović (do 50), Jovana Strujić (do 55), Ksenija Rajović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

U katama pojedinačno takmičiće se Biserka Radulović i Vladimir Mijač, koji će biti i dio tima sa Arijanom Kočanom, Kenanom Nikočevićem i Nikolom Milićem.

U ženskoj konkurenciji kata tim nastupiće u sastavu Maša Đukanović, Mila Mraković i Džena Canović.

Takmičare će u Gaziantepu predvoditi selektori Almir Cecunjanin i Žarko Raković u borbama, odnosno Milena Milačić i Tijana Popović u katama.

Direktor reprezentacije Miodrag Radunović kazao je da crnogorski karatisti, nakon osvojenih deset medalja na prethodna dva šampionata Evrope i tri sa Svjetskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore, putuju u Gvadalaharu po još jednu potvrdu kvaliteta.

“Seniorska reprezentacija bi osvajanjem jedne od medalja potvrdila kontinuitet, ne samo osvajanja medalja na najprestižnijim svjetskim takmičenjima, već i studiozan rad sa svim uzrasnim kategorijama i posvećenost stremljenju ka podizanju kvaliteta kako u takmičarskom, tako i u stručnom trenerskom kadru”, kazao je Radunović agenciji MINA.

On je naglasio da je opredijeljenost svih u Karate savezu da se stremi podizanju kvaliteta stvarajući uslove ostvarivanje najvećih uspjeha reprezentativaca.

“U Gvadalaharu idemo spremni, nakon obavljenih priprema reprezentativaca u katama i borbama. Imamo mlad, ali već afirmisan tim, ambiciozni smo u očekivanjima s obzirom na kvalitet koji posjedujemo. U delegaciji pored stručnog tima selektora i reprezentativaca su i nase internacionalne sudije i doktor. U punom smo sastavu i veoma motivisani za osvajanje bar jedne od medalja koje bi na ovom zahtjevnom takmicenju zasijala najsjajnijim sjajem. Očekujem da ce tako i da bude”, rekao je Radunović.

Karatisti su na kontinentalnim šampiontima u seniorskoj konkurenciji, u kimonu sa crnogorskim grbom, do sada osvojili 11 medalja – dvije srebrne i devet bronzanih.

Srebrni medalje osvojili su muški tim u borbama 2021. u Poreču i Mario Hodžić 2019. u Gvadalahari, koji ima i bronzanu medalju, dvije godine ranije, u turskom Koćeliju.

Bronzane su bili i Jelena Maksimović (2014. i 2021), Dragana Konjević (2016), Marina Raković (2012, 2013. i 2015), Nikola Malović (2019) i ženski kata tim u sastavu Milena Milačić, Tijana i Biserka Radulović (2007).

Čast crnogorskog karatea u Gvadalahari, osim takmičara, braniće i sudije Miodrag Radunović i Toko Raičević.

U delegaciju su još sekretar Veljko Brnović i doktor reprezentacije Perica Maraš.

Crnogorska delegacija putuje u ponedjeljak, preko Tirane i Madrida, do Gvadalahare, a prvi takmičarski dan na šampionatu biće srijeda.

