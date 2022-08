Crnogorski kadeti bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina.

Crnogorski kadeti su danas u Skoplju, u osmini finala, poraženi od Italije 78:72.

To je četvrti poraz izabranika Radovana Krivokapića na šampionatu, nakon što su u grupi, u prvoj fazi šampionata, izgubili sva tri meča.

Poraženi su od Sjeverne Makedonije 69:62, Španije 74:66 i Grčke 79:45.

Italija je nadigrala crnogorsku selekciju, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, koje je u sredinom treće četvrtine iznosilo i 21 poen (56:35).

Crnogorski košarkaši serijom od 11:0 uspjeli su da smanje zaostatak (56:46) u 29. minutu, tek u finišu meča da razliku svedu na pet poena (76:71), ali kasno da zaprijete rivalu (76:71).

Italiju je do pobjede i plasmana među osam najboljih vodio Elhađi Dejm Sar sa 24 poena.

Najefikasniji u crnogorskoj reprezentaciji bili su David Mirković i Andrija Jošović sa po 23 poena.

Dvocifren je bio i Marko Radunović sa 12 poena.

Crnogorskim košarkašima u nastavku takmičenja predstoji borba za plasman od devetog do 16. mjesta.

Prvi rival, sjutra u 14 sati i 15 minuta, biće Hrvatska, koja je u osmini finala poražena od Francuske 97:59.

Najslabije tri selekcije sa šampionata u Skoplju naredne godine igraće B diviziju.

