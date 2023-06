Crnogorski golbalisti upisali poraze u prva dva kola

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezntacija Crne Gore upisala je poraze u prva dva kola međunarodnog turnira Kup nacija u Berlinu.

Crnogorski golbalisti turnir su otvorili porazom od

Finske 12:4, dok su u drugom kolu izgubili od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 13:3.

Za subotu zakazani su dueli sa Njemačkom (8.00) i Španijom (12.00).

U subotu su na programu i četvrtfinalni mečevi, dok su dan kasnije polufinala i dueli za medalje.

Selektor Nikola Čurović u Berlinu nije mogao da računa na najjači sastav, a turnir su preskočili Nikola i Marko Nikolić i Mirnes Ramović.

Turnir u Berlinu posljednja je provjera pred završnicu Lige šampiona u Litvaniji.

