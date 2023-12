Crnogorski golbalisti bez četvrtfinala, poraženi od Finske

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva A divizije u Podgorici.

Crnogorski golbalisti poraženi su danas u petom kolu od Finske 13:4 i takmičenje u B grupi završili kao petoplasirani.

Izabranici selektora Nikole Čurovića upisali su treći poraz i nijesu uspjeli da izbore opstanak, pa će naredne godine igrati B diviziju.

Na podgoričkom šampionatu poraženi su i od Izraela i Turske, dok su jedini trijumf ostvarili na startu protiv Ukrajine.

U duelu koji je odlučivao koja će ekipa u četvrtfinalu, odnosno u B diviziju, oslabljena crnogorska selekcija se nije najbolje snašla, ponovila je greške iz prethodna dva duela i ostala bez šansi da se pred svojim navijačima bori za medalju.

Domaća selekcija podbacila je u odbrani, dok se odsustvo jednog od najboljih evropskih golbalista Nikiole Nikolića posebno odrazilo na napad.

Početak meča nije najavljivao ubjedljiv poraz, ali je Finska već do poluvremena stekla ubjedljivu prednost i praktično već tada riješila sve dileme.

Selektor Nikola Čurović kazao je da je teško bilo šta reći kada se od kandidata za medalju dođe u situaciju da se sljedeće godine igra B divizija.

“Svi smo razočarani, jednostavno nijesmo uspjeli da se izdignemo peha koji nas je zadesio. Uslijedio je pad energije, volje i vjere da možemo ostvariti cilj. To je rezultiralo lošim partijama, srljali smo iz greške u grešku, igrali sve lošije i lošije. Posljedica svega toga ispadanje u B diviziju”, kazao je Čurović agenciji MINA.

Komentarišući posljednji meč u grupi, on je kazao da ne može da bude zadovoljan igrom protiv Finske, posebno ako se ima u vidu da su od ekipe koja je dala najmanje golova na prvenstvu primili 13 golova.

“Nijesmo imali koncentracije, stabilnost i vjere u to što radimo. Idemo dalje, najbitnije je da se Nikola Nikolić oporavi. Moramo se okrenuti novom ciklusu priprema, čeka nas B divizija. Idemo sa visokim ambicijama da se što prije vratimo u društvo najboljih”, kazao je Čurović.

U duelu sa Finskom, Marko Nikolić je postigao dva, a po gol Miloš Ranitović i Velizar Obradović.

Crnogorsku selekciju do kraja šampionata čeka još duel sa Belgijom za deveto mjesto.

