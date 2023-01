Crnogorski fudbaleri u junu sa Češkom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore odigraće 20. juna prijateljski meč sa Češkom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Biće to peti međusobni duel dva nacionalna tima i prilika za prvi trijumf reprezentacije Crne Gore.

Crnogorski i češki fudbaleri bili su akteri baraža za plasman na EURO 2012. godine.

Duel u Pragu domaćin je dobio 2:0, dok je revanš u Podgorici završen minimalnim trijumfom gostiju.

Na novo odmjeravanje snaga sa Češkom čekalo se do 2019. godine i novog ciklusa kvalifikacija za plasman na EURO 2020.

Česi su ponovo bili uspješniji i oba duela odigrana u okviru grupe A dobili rezultatom 3:0.

Selekcija Češke trenutno zauzima 38. mjesto na FIFA rang listi, dok se crnogorska reprezentacija nalazi na 69. poziciji.

Reprezentacija Crne Gore u junu će, prije duela sa Češkom, ugostiti selekciju Mađarske u meču trećeg kola kvalifikacija za EURO 2024.

Duel sa Mađarskom na programu je 17. juna na Gradskom stadionu u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS