Crnogorski džudosti na EP u Hagu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudo na juniorskom prvenstvu Evrope u Hagu predstavljaće troje takmičara, saopšteno je iz Džudo saveza.

Nastupiće Andrija Martinović (do 100), Stefan Kovinić (preko 100) i Jovana Mrvaljević (preko 78).

Martinovića na startu čeka duel sa Stefanom Simićem iz Srbije.

Kovinić je u prvom kolu slobodan, a za prolaz u treće kolo boriće se protiv Čeha Tomasa Raške.

Protivnica Jovane Mrvaljević na startu biće Paula Pastiu iz Rumunije.

Svo troje crnogorskih džudista na tatami će u subotu.

Šampionat je okupio 366 takmičara iz 43 država.

