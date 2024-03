Crnogorski bokseri startuju u ponedjeljak, Marčić prvi na ringu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri u ponedjeljak počeće borbu na prvom svjetskom kvalifikacionom turniru za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Prvi na ring u italijanskom gradu Busto Arsicio će Petar Marčić, koga u prvom kolu (1/32) kategorije do 80 kilograma čeka Sejfija Kebade iz Etiopije.

U toj kategoriji za jednu od četiri olimpijske vize bori se 61 bokser.

Isti zadatak, plasman u polufinale, imaće i Stefan Savković u kategoriji do 71 kilogram, koga u utorak čeka Muhamed Rašema iz Belgije (1/32).

U toj kategoriji prijavljeno je 70 boraca.

Prva protivnica Bojane Gojković u kategoriji do 57 kilograma, 7. marta, biće Esre Jildiz iz Turske.

Za medalje u toj kategoriji bori se 36 bokserki, a samo plasman u finale vodi u Pariz.

Za nastup na Igrama u Parizu bori se 633 boksera, 400 u muškoj i 233 u ženskoj konkurenciji, iz 114 država svijeta, podijeljenih u 13 težinskih kategorija, sedam u muškoj i šest u ženskoj konkurenciji.

Na turniru u Busto Arsiciju biće podijeljeno 49 olimpijskih viza, 28 u muškoj i 21 u ženskoj konkurenciji.

