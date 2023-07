Crnogorski bokseri na pripremama u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Bokserska reprezentacija Crne Gore, u uzrastu školaraca, boraviće deset dana na pripremama u Nikšiću, aopšteno je iz Bokserskog saveza.

Selekcija boksera do 14 godina nedavno je na turniru u grčkoj Janjini potvrdila raskošan talenat i zaslužila priznanje za najuspješniju reprezentaciju.

Na Trofeju Podgorice imaće novu šansu za dokazivanjem, a sve u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u Sloveniji, od 15. do 26. avgusta.

Na pripremama u Nikšiću treniraće Nikola Raičević (do 40), Strahinja Mrdak (do 42), Đorđe Mitrović (do 44), Jovan Koljenšić (do 46), Matija Roganović (do 60), Andrija Ćulafić (do 63).

Treninge će voditi treneri Sergej Kudrjavcev, Boško Drašković i Slavko Mrdak.

