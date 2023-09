Crnogorski boćari poraženi na startu turnira

Podgorica, (MINA) – Boćarska reprezentacija Crne Gore poražena je startu Petoboja nacija u Tivtu.

Crnogorski boćari izgubili danas su od Bosne i Hercegovine (BIH) 9:5.

Prvi takmičarski BIH je kompletirala pobjedom protiv Srbije 12:2.

Maksimalan učinak nakon dva odigrana meča ima i Hrvatska, koja je slavila protiv Srbije 14:0 i Slovenije 10:4.

Turnir će biti nastavljen sjutra.

