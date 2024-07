Crnogorski atletičari na Balkanskom prvenstvu u Mariboru

Podgorica, (MINA) – Crnogorsku atletiku na 21. Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore i juniorke

u Mariboru predstavljaće četvoro atletičara, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Šampionat će biti održan sjutra, a okupiće 362 takmičara iz 21 države.

Crnu Goru će, odlukom selektora Osmana Erovića, predstavljati Radovan Sošić (skok u vis, Tara), Mihailo Roćenović (800, Mornar), Anđela Đuranović (skok u dalj i troskok, AK Sanja) i Sara Vučetić (400, AK Nikšić).

Sa reprezentacijom putuje trener Sanja Đurnić, koja je tim lider i vođa puta.

