Crnogorski atletičari na Balkanskom prvenstvu u Krajovi

Podgorica, (MINA) – Krajova će u subotu i nedjelju biti domaćin seniorskog Balanskog prvenstva, na kojem će nastupiti i šest crnogorskih atletičara, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Nastupiće Danijel Furtula i Ivan Kukuličić (bacanje diska), Tomaš Đurović (bacanje kugle), Darko i Dragan Pešić (desetoboj) i Mia Milašinović (sedmoboj).

Od nastupa u Krajovi odustale su Slađana Pejović

zbog povrede i Kristina Rakočević, koja je uoči puta bila pozitivna na koronavirus.

Šampionat će propustiti i balkanska šampionka Marija Vuković zbog nastupa na mitingu Dijamantskoj ligi u Parizu.

Na šampionatu u Krajovi najavljeno je učešće više od 400 atletičara iz 22 države članice Balkanske atletske federacije.

