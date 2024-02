Crnogorski atletičari na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Istanbul će u subotu biti domaćin seniorskog Balkanskog prvenstva u dvorani, na kojem će nastupiti i crnogorski atletičari, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Crnogorsku atletiku predstavljaće bacač kugle Risto Drobnjak i Ognjen Marsenić, koji će nastupiti u trci na 60 metara.

Predvodiće ih selektor Osman Erović.

